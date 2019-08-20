Додано: Сер 21 сер, 2019 12:04

Vorlon написав: EvgCapp

Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!



Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных. Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.

если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,Но..1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.