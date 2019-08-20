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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:00
Vorlon написав:
По WC есть шансы?
Было бы интересно, грядёт ли ещё повышение лимитов по WC. Хотя, с точки зрения логики, учитывая, что карту больше не выпускают, то навряд ли
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:04
Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,
Но..
1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.
2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.
3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.
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EvgCapp
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:14
EvgCapp
Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот!
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Vorlon
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:24
Искатель написав:
Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?
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chel_v_valenkah
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:33
uaprofi написав:TASCOMBANK
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7. Чи можу я достроково погасити кредит за Сервісом?
Так, в разі дострокового погашення розстрочки, з карткового рахунку стягується комісія в розмірі 2,9% за всі місяці, на які був активований сервіс.
это значит что если первоначально взять рассрочку на 24 месяца и потом досрочно погасить в первом месяце пользования - нужно будет заплатить 2.9% или 2,9%*24=69,6%?
можно ли брать рассрочку на 1 месяц?
если списание платежа для погашения рассрочки происходит с кредитных средств, то есть ли дополнительная комиссия за такое списание?
Добрый день, Если на 24 мес. рассрочка и Вы досрочно будете погашать, то 2.9*24.
Можно брать рассрочке периодом от 1 до 24 мес.
Если списание будет за счёт кредитных средств, то комиссия будет составлять 4.9%+15 грн.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34
chel_v_valenkah написав: Искатель написав:
Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?
Конечно бесплатно, абонка снимается раз в год
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:50
Vorlon написав:Faceless
По WC есть шансы?
С нуля - вряд ли. Если бы был хоть какой-то лимит, тогда есть - мне раз повышали
Amid написав: Vorlon написав:
По WC есть шансы?
Было бы интересно, грядёт ли ещё повышение лимитов по WC. Хотя, с точки зрения логики, учитывая, что карту больше не выпускают, то навряд ли
.
Раньше когда повышали лимиты не было жесткой привязки по продуктам. Брали все кредитные карты подряд
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:11
Vorlon написав:EvgCapp
Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот!
Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:18
Faceless написав: Vorlon написав:Faceless
По WC есть шансы?
С нуля - вряд ли. Если бы был хоть какой-то лимит, тогда есть - мне раз повышали
Amid написав: Vorlon написав:
По WC есть шансы?
Было бы интересно, грядёт ли ещё повышение лимитов по WC. Хотя, с точки зрения логики, учитывая, что карту больше не выпускают, то навряд ли
.
Раньше когда повышали лимиты не было жесткой привязки по продуктам. Брали все кредитные карты подряд
У таса Б5 и викенд НЕ
являются кредными картами и по bin бьются как дебетовые. Они просто дают к дебетовой карте кредитный лимит, зачастую НЕ
дают вовсе.
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