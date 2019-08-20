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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2833283428352836 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 179 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 39 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 179 Додано: Сер 21 сер, 2019 13:52 EvgCapp написав: Искатель написав: Хочу поделиться радостью.

Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.

Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.

Приятный сюрприз, а главное - вовремя!



А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).



К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).

Лежит для онлайн-валютообмена. Хочу поделиться радостью.Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.Приятный сюрприз, а главное - вовремя!А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).Лежит для онлайн-валютообмена.

Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь.

Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там. Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь.Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там.

У меня есть "Максимум" от Альфы Правда, там до 110к еще расти и расти...

Да, "ЭКО-Максимум" тоже есть.

Но это тема уже другой ветки, флудить не буду.



Кстати, ТАС добил СМС-кой: "Vitaemo, podruzhko!..."

Оказывается, это жене на ее "Пудру" добавили лимит. Но поскольку ее Пудра - допка к моей Б5, то лимит - общий, за что ТАСу большое-пребольшое спасибо.



P.S. Дочитал ветку и увидел, что сегодня была раздача слонов многим. В основном, как я понял, "пудровцам". У меня есть "Максимум" от АльфыПравда, там до 110к еще расти и расти...Да, "ЭКО-Максимум" тоже есть.Но это тема уже другой ветки, флудить не буду.Кстати, ТАС добил СМС-кой: "Vitaemo, podruzhko!..."Оказывается, это жене на ее "Пудру" добавили лимит. Но поскольку ее Пудра - допка к моей Б5, то лимит - общий, за что ТАСу большое-пребольшое спасибо.P.S. Дочитал ветку и увидел, что сегодня была раздача слонов многим. В основном, как я понял, "пудровцам". Искатель Повідомлень: 3071 З нами з: 22.02.16 Подякував: 437 раз. Подякували: 970 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 13:57 chel_v_valenkah написав: Искатель написав: Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу). Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).

А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли? А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?



Я карту "Викенд" оформил в апреле. Хотел кредлимит, увы, не вышло (( Использую чисто под валютообмен.

Дали пластик со сроком действия - август 2019. Возмутился, мол, "это через 4 месяца менять", на что успокоили, мол, "все нормально, перевыпустим бесплатно"



Кстати, вопрос старожилам: а у ТАСи, по подобию Аллы, по новой карте не надо ничего отключать типа страховок и т.п.? А то я не в курсе. Я карту "Викенд" оформил в апреле. Хотел кредлимит, увы, не вышло (( Использую чисто под валютообмен.Дали пластик со сроком действия - август 2019. Возмутился, мол, "это через 4 месяца менять", на что успокоили, мол, "все нормально, перевыпустим бесплатно"Кстати, вопрос старожилам: а у ТАСи, по подобию Аллы, по новой карте не надо ничего отключать типа страховок и т.п.? А то я не в курсе. Искатель Повідомлень: 3071 З нами з: 22.02.16 Подякував: 437 раз. Подякували: 970 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 14:37 EvgCapp написав: Vorlon написав: EvgCapp

Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!



Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных. Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.

если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,

Но..

1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.

2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.

3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты. если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,Но..1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.

если не брезговать фантиками (а ворлон вроде апологет наличмана) то лучшая КК это трэвэл. 2,4% чистыми практически на все (у меня только коммуналка выпадает) это лучше чем на Б5+пудра. если не брезговать фантиками (а ворлон вроде апологет наличмана) то лучшая КК это трэвэл. 2,4% чистыми практически на все (у меня только коммуналка выпадает) это лучше чем на Б5+пудра. mephala Повідомлень: 5296 З нами з: 07.04.14 Подякував: 68 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 14:39 lel написав: Vorlon написав: EvgCapp

Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот! Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил. Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил.

лично я не понимаю че вы так алку избегаете.

довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету лично я не понимаю че вы так алку избегаете.довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету mephala Повідомлень: 5296 З нами з: 07.04.14 Подякував: 68 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 14:43 mephala написав: если не брезговать фантиками если не брезговать фантиками

Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум). Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум). Vorlon Повідомлень: 7136 З нами з: 14.06.13 Подякував: 361 раз. Подякували: 713 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2833283428352836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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