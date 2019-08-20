Искатель написав:Хочу поделиться радостью. Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн. Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн. Приятный сюрприз, а главное - вовремя!
А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).
К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу). Лежит для онлайн-валютообмена.
Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь. Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там.
У меня есть "Максимум" от Альфы Правда, там до 110к еще расти и расти... Да, "ЭКО-Максимум" тоже есть. Но это тема уже другой ветки, флудить не буду.
Кстати, ТАС добил СМС-кой: "Vitaemo, podruzhko!..." Оказывается, это жене на ее "Пудру" добавили лимит. Но поскольку ее Пудра - допка к моей Б5, то лимит - общий, за что ТАСу большое-пребольшое спасибо.
P.S. Дочитал ветку и увидел, что сегодня была раздача слонов многим. В основном, как я понял, "пудровцам".
Искатель написав:Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?
Я карту "Викенд" оформил в апреле. Хотел кредлимит, увы, не вышло (( Использую чисто под валютообмен. Дали пластик со сроком действия - август 2019. Возмутился, мол, "это через 4 месяца менять", на что успокоили, мол, "все нормально, перевыпустим бесплатно"
Кстати, вопрос старожилам: а у ТАСи, по подобию Аллы, по новой карте не надо ничего отключать типа страховок и т.п.? А то я не в курсе.
Vorlon написав:EvgCapp Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%, Но.. 1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт. 2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека. 3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.
если не брезговать фантиками (а ворлон вроде апологет наличмана) то лучшая КК это трэвэл. 2,4% чистыми практически на все (у меня только коммуналка выпадает) это лучше чем на Б5+пудра.
Vorlon написав:EvgCapp Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот!
Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил.
лично я не понимаю че вы так алку избегаете. довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету
Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум).