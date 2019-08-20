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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2834283528362837> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 179 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 39 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 179 Додано: Сер 21 сер, 2019 13:52 EvgCapp написав: Искатель написав: Хочу поделиться радостью.

Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.

Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.

Приятный сюрприз, а главное - вовремя!



А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).



К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).

Лежит для онлайн-валютообмена. Хочу поделиться радостью.Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.Приятный сюрприз, а главное - вовремя!А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).Лежит для онлайн-валютообмена.

Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь.

Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там. Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь.Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там.

У меня есть "Максимум" от Альфы Правда, там до 110к еще расти и расти...

Да, "ЭКО-Максимум" тоже есть.

Но это тема уже другой ветки, флудить не буду.



Кстати, ТАС добил СМС-кой: "Vitaemo, podruzhko!..."

Оказывается, это жене на ее "Пудру" добавили лимит. Но поскольку ее Пудра - допка к моей Б5, то лимит - общий, за что ТАСу большое-пребольшое спасибо.



P.S. Дочитал ветку и увидел, что сегодня была раздача слонов многим. В основном, как я понял, "пудровцам". У меня есть "Максимум" от АльфыПравда, там до 110к еще расти и расти...Да, "ЭКО-Максимум" тоже есть.Но это тема уже другой ветки, флудить не буду.Кстати, ТАС добил СМС-кой: "Vitaemo, podruzhko!..."Оказывается, это жене на ее "Пудру" добавили лимит. Но поскольку ее Пудра - допка к моей Б5, то лимит - общий, за что ТАСу большое-пребольшое спасибо.P.S. Дочитал ветку и увидел, что сегодня была раздача слонов многим. В основном, как я понял, "пудровцам". Искатель Повідомлень: 3072 З нами з: 22.02.16 Подякував: 437 раз. Подякували: 970 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 13:57 chel_v_valenkah написав: Искатель написав: Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу). Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).

А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли? А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?



Я карту "Викенд" оформил в апреле. Хотел кредлимит, увы, не вышло (( Использую чисто под валютообмен.

Дали пластик со сроком действия - август 2019. Возмутился, мол, "это через 4 месяца менять", на что успокоили, мол, "все нормально, перевыпустим бесплатно"



Кстати, вопрос старожилам: а у ТАСи, по подобию Аллы, по новой карте не надо ничего отключать типа страховок и т.п.? А то я не в курсе. Я карту "Викенд" оформил в апреле. Хотел кредлимит, увы, не вышло (( Использую чисто под валютообмен.Дали пластик со сроком действия - август 2019. Возмутился, мол, "это через 4 месяца менять", на что успокоили, мол, "все нормально, перевыпустим бесплатно"Кстати, вопрос старожилам: а у ТАСи, по подобию Аллы, по новой карте не надо ничего отключать типа страховок и т.п.? А то я не в курсе. Искатель Повідомлень: 3072 З нами з: 22.02.16 Подякував: 437 раз. Подякували: 970 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 14:37 EvgCapp написав: Vorlon написав: EvgCapp

Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!



Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных. Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.

если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,

Но..

1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.

2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.

3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты. если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,Но..1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.

если не брезговать фантиками (а ворлон вроде апологет наличмана) то лучшая КК это трэвэл. 2,4% чистыми практически на все (у меня только коммуналка выпадает) это лучше чем на Б5+пудра. если не брезговать фантиками (а ворлон вроде апологет наличмана) то лучшая КК это трэвэл. 2,4% чистыми практически на все (у меня только коммуналка выпадает) это лучше чем на Б5+пудра. mephala Повідомлень: 5297 З нами з: 07.04.14 Подякував: 68 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 14:39 lel написав: Vorlon написав: EvgCapp

Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот! Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил. Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил.

лично я не понимаю че вы так алку избегаете.

довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету лично я не понимаю че вы так алку избегаете.довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету mephala Повідомлень: 5297 З нами з: 07.04.14 Подякував: 68 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 14:43 mephala написав: если не брезговать фантиками если не брезговать фантиками

Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум). Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум). Vorlon Повідомлень: 7138 З нами з: 14.06.13 Подякував: 361 раз. Подякували: 714 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 15:04 Vorlon написав: Вы не правы! WC всегда билась как кредитная, Б5 (основная неименная и чиповая допка) карты класса World тоже. Вы не правы! WC всегда билась как кредитная, Б5 (основная неименная и чиповая допка) карты класса World тоже.

Точно, вы правы, сейчас еще раз проверил, действительно тас карты кредитные, в прошлый раз проверял все свои карты и видел что у меня одни дебетки, моно приват и так далее, не смотря на кредитные линии, это какое то дежа вю... Точно, вы правы, сейчас еще раз проверил, действительно тас карты кредитные, в прошлый раз проверял все свои карты и видел что у меня одни дебетки, моно приват и так далее, не смотря на кредитные линии, это какое то дежа вю... Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 21 сер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз. Maksi2 Повідомлень: 130 З нами з: 18.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 15:05 Amaresor написав: Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%.

Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг.

Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил).

Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку.

Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.



Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела.

ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.



Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм.

В Таскомбанке корпоративный хаос.

Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности.

Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы.

Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.



Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий.

Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются.

Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме.

Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018

Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018 Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%.Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг.Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил).Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку.Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела.ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм.В Таскомбанке корпоративный хаос.Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности.Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы.Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий.Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются.Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме.Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018



Добрый день, передали ваше обращение в ответственные подразделения. Добрый день, передали ваше обращение в ответственные подразделения. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2683 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 15:08 Vorlon написав: mephala написав: если не брезговать фантиками если не брезговать фантиками

Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум). Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум).

Плюсанул. Хоть езжу довольно часто - в карте для себя не нашел достаточного количества изюма, чтобы ее оформить. Ничего не имею против фантиков и активно их собираю (в других проектах), но такие фантики с таким режимом использования мне не подходят Плюсанул. Хоть езжу довольно часто - в карте для себя не нашел достаточного количества изюма, чтобы ее оформить. Ничего не имею против фантиков и активно их собираю (в других проектах), но такие фантики с таким режимом использования мне не подходят Flamingo

Повідомлень: 2739 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 15:09 Господа! Насколько быстро вернутся деньги на карту после возврата товара в магазе? Карта Пудра... POS Привата если что... Спасибо Карамболь Повідомлень: 508 З нами з: 12.12.12 Подякував: 7 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 15:23 Карамболь написав: Господа! Насколько быстро вернутся деньги на карту после возврата товара в магазе? Карта Пудра... POS Привата если что... Спасибо Господа! Насколько быстро вернутся деньги на карту после возврата товара в магазе? Карта Пудра... POS Привата если что... Спасибо

На все воля всевышнего. Мне на Виику при оплате через интернет возврат за 4 дня заходит, MASolomko же писал что не может дождаться тут возврата очень долго, в ветке привата сегодня одна пользователь написала что приват при возврате через приватовский же терминал уже неделю не зачисляет. Так что риверсейл вещь сугубо индивидуальная и "средняя температура по больнице" боюсь никак Вам не поможет ;( На все воля всевышнего. Мне на Виику при оплате через интернет возврат за 4 дня заходит, MASolomko же писал что не может дождаться тут возврата очень долго, в ветке привата сегодня одна пользователь написала что приват при возврате через приватовский же терминал уже неделю не зачисляет. Так что риверсейл вещь сугубо индивидуальная и "средняя температура по больнице" боюсь никак Вам не поможет ;( Flamingo

Повідомлень: 2739 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2834283528362837> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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