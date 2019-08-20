Искатель написав:Хочу поделиться радостью. Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн. Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн. Приятный сюрприз, а главное - вовремя!
А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).
К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу). Лежит для онлайн-валютообмена.
Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь. Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там.
У меня есть "Максимум" от Альфы Правда, там до 110к еще расти и расти... Да, "ЭКО-Максимум" тоже есть. Но это тема уже другой ветки, флудить не буду.
Кстати, ТАС добил СМС-кой: "Vitaemo, podruzhko!..." Оказывается, это жене на ее "Пудру" добавили лимит. Но поскольку ее Пудра - допка к моей Б5, то лимит - общий, за что ТАСу большое-пребольшое спасибо.
P.S. Дочитал ветку и увидел, что сегодня была раздача слонов многим. В основном, как я понял, "пудровцам".
Искатель написав:Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?
Я карту "Викенд" оформил в апреле. Хотел кредлимит, увы, не вышло (( Использую чисто под валютообмен. Дали пластик со сроком действия - август 2019. Возмутился, мол, "это через 4 месяца менять", на что успокоили, мол, "все нормально, перевыпустим бесплатно"
Кстати, вопрос старожилам: а у ТАСи, по подобию Аллы, по новой карте не надо ничего отключать типа страховок и т.п.? А то я не в курсе.
Vorlon написав:EvgCapp Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%, Но.. 1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт. 2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека. 3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.
если не брезговать фантиками (а ворлон вроде апологет наличмана) то лучшая КК это трэвэл. 2,4% чистыми практически на все (у меня только коммуналка выпадает) это лучше чем на Б5+пудра.
Vorlon написав:EvgCapp Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот!
Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил.
лично я не понимаю че вы так алку избегаете. довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету
Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум).
Vorlon написав:Вы не правы! WC всегда билась как кредитная, Б5 (основная неименная и чиповая допка) карты класса World тоже.
Точно, вы правы, сейчас еще раз проверил, действительно тас карты кредитные, в прошлый раз проверял все свои карты и видел что у меня одни дебетки, моно приват и так далее, не смотря на кредитные линии, это какое то дежа вю...
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 21 сер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Amaresor написав:Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%. Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг. Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил). Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку. Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.
Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела. ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.
Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм. В Таскомбанке корпоративный хаос. Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности. Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы. Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.
Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий. Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются. Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме. Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018 Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018
Добрый день, передали ваше обращение в ответственные подразделения.
Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум).
Плюсанул. Хоть езжу довольно часто - в карте для себя не нашел достаточного количества изюма, чтобы ее оформить. Ничего не имею против фантиков и активно их собираю (в других проектах), но такие фантики с таким режимом использования мне не подходят
Карамболь написав:Господа! Насколько быстро вернутся деньги на карту после возврата товара в магазе? Карта Пудра... POS Привата если что... Спасибо
На все воля всевышнего. Мне на Виику при оплате через интернет возврат за 4 дня заходит, MASolomko же писал что не может дождаться тут возврата очень долго, в ветке привата сегодня одна пользователь написала что приват при возврате через приватовский же терминал уже неделю не зачисляет. Так что риверсейл вещь сугубо индивидуальная и "средняя температура по больнице" боюсь никак Вам не поможет ;(