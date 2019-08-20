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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2834283528362837>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:52

  EvgCapp написав:
  Искатель написав:Хочу поделиться радостью.
Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.
Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.
Приятный сюрприз, а главное - вовремя!

А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).

К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
Лежит для онлайн-валютообмена.

Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь.
Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там.

У меня есть "Максимум" от Альфы :) Правда, там до 110к еще расти и расти...
Да, "ЭКО-Максимум" тоже есть.
Но это тема уже другой ветки, флудить не буду.

Кстати, ТАС добил СМС-кой: "Vitaemo, podruzhko!..."
Оказывается, это жене на ее "Пудру" добавили лимит. Но поскольку ее Пудра - допка к моей Б5, то лимит - общий, за что ТАСу большое-пребольшое спасибо.

P.S. Дочитал ветку и увидел, что сегодня была раздача слонов многим. В основном, как я понял, "пудровцам".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:57

  chel_v_valenkah написав:
  Искатель написав:Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).

А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?


Я карту "Викенд" оформил в апреле. Хотел кредлимит, увы, не вышло (( Использую чисто под валютообмен.
Дали пластик со сроком действия - август 2019. Возмутился, мол, "это через 4 месяца менять", на что успокоили, мол, "все нормально, перевыпустим бесплатно"

Кстати, вопрос старожилам: а у ТАСи, по подобию Аллы, по новой карте не надо ничего отключать типа страховок и т.п.? А то я не в курсе.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:37

  EvgCapp написав:
  Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.

если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,
Но..
1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.
2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.
3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.

если не брезговать фантиками (а ворлон вроде апологет наличмана) то лучшая КК это трэвэл. 2,4% чистыми практически на все (у меня только коммуналка выпадает) это лучше чем на Б5+пудра.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:39

  lel написав:
Vorlon написав:EvgCapp
Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот!
Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил.

лично я не понимаю че вы так алку избегаете.
довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:43

  mephala написав:если не брезговать фантиками

Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:04

  Vorlon написав:Вы не правы! WC всегда билась как кредитная, Б5 (основная неименная и чиповая допка) карты класса World тоже.

Точно, вы правы, сейчас еще раз проверил, действительно тас карты кредитные, в прошлый раз проверял все свои карты и видел что у меня одни дебетки, моно приват и так далее, не смотря на кредитные линии, это какое то дежа вю...
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 21 сер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:05

  Amaresor написав:Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%.
Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг.
Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил).
Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку.
Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.

Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела.
ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.

Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм.
В Таскомбанке корпоративный хаос.
Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности.
Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы.
Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.

Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий.
Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются.
Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме.
Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018
Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018


Добрый день, передали ваше обращение в ответственные подразделения.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:08

  Vorlon написав:
  mephala написав:если не брезговать фантиками

Я не так часто езжу к сожалению чтобы копить эти фантики для компенсации стоимости этих поездок. Иначе говоря, не выгодно - геморроя будет много, а выхлопа нет. Не говоря уже об отсутствии удобства получения кэшбека здесь и сейчас (в течение месяца максимум).

Плюсанул. Хоть езжу довольно часто - в карте для себя не нашел достаточного количества изюма, чтобы ее оформить. Ничего не имею против фантиков и активно их собираю (в других проектах), но такие фантики с таким режимом использования мне не подходят
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:09

Господа! Насколько быстро вернутся деньги на карту после возврата товара в магазе? Карта Пудра... POS Привата если что... Спасибо
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:23

  Карамболь написав:Господа! Насколько быстро вернутся деньги на карту после возврата товара в магазе? Карта Пудра... POS Привата если что... Спасибо

На все воля всевышнего. Мне на Виику при оплате через интернет возврат за 4 дня заходит, MASolomko же писал что не может дождаться тут возврата очень долго, в ветке привата сегодня одна пользователь написала что приват при возврате через приватовский же терминал уже неделю не зачисляет. Так что риверсейл вещь сугубо индивидуальная и "средняя температура по больнице" боюсь никак Вам не поможет ;(
Flamingo
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