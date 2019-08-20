Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:39
Re: ТАСКОМБАНК
Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:42
Re: ТАСКОМБАНК
Брешуть. Напишіть представнику в повідомленні, яке відділення, їм там вставлять піструнів
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:49
Re: ТАСКОМБАНК
Я пользуюсь активно, где есть хороший профит, но другу не порекомендую. Телефон оборвет. Пусть ещё учится. Слова- проводка по счёту он узнает в первый раз только в Тазике, если оформит кредитку. Пусть тренируется на Тазике, тоже нормально
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:59
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:16
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:21
Та не хотілося б щоб йому вставляли пістона, гарний спеціаліст, уже з ним спрацювалися, вроді як родич
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:31
Это вы зря.
Меня так в одном отделении с выпуском карты специалист футболил: нет пластика.
А при окончании депо я сказал что могу продлить депо на месяц если пластик найдет - через две минуты пластик нашли.
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