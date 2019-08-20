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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2834283528362837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:39

Re: ТАСКОМБАНК

Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:42

Re: ТАСКОМБАНК

Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Брешуть. Напишіть представнику в повідомленні, яке відділення, їм там вставлять піструнів
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:49

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:лично я не понимаю че вы так алку избегаете.
довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету


Я пользуюсь активно, где есть хороший профит, но другу не порекомендую. Телефон оборвет. Пусть ещё учится. Слова- проводка по счёту он узнает в первый раз только в Тазике, если оформит кредитку. Пусть тренируется на Тазике, тоже нормально
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:59

  Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.


Доброго дня, до якого відділення Ви звертались?
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:одна пользователь

Прелестно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:21

  Faceless написав:
Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Брешуть. Напишіть представнику в повідомленні, яке відділення, їм там вставлять піструнів

Та не хотілося б щоб йому вставляли пістона, гарний спеціаліст, уже з ним спрацювалися, вроді як родич :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:31

  Скупердяй написав:
  Faceless написав:
Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Брешуть. Напишіть представнику в повідомленні, яке відділення, їм там вставлять піструнів

Та не хотілося б щоб йому вставляли пістона, гарний спеціаліст, уже з ним спрацювалися, вроді як родич :mrgreen:

Это вы зря.
Меня так в одном отделении с выпуском карты специалист футболил: нет пластика.
А при окончании депо я сказал что могу продлить депо на месяц если пластик найдет - через две минуты пластик нашли.
ramaz
 
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