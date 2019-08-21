ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:39
Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити? Дякую.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:42
Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити. Чи може хай представник підскаже, як її зробити? Дякую.
Брешуть. Напишіть представнику в повідомленні, яке відділення, їм там вставлять піструнів
Faceless
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:49
mephala написав:лично я не понимаю че вы так алку избегаете. довольно комфортно щас. особенно если чел понимает разницу между операцией и отображение по счету
Я пользуюсь активно, где есть хороший профит, но другу не порекомендую. Телефон оборвет. Пусть ещё учится. Слова- проводка по счёту он узнает в первый раз только в Тазике, если оформит кредитку. Пусть тренируется на Тазике, тоже нормально
lel
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:59
Скупердяй написав:
Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Доброго дня, до якого відділення Ви звертались?
TASCOMBANK
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:16
Flamingo написав:
одна пользователь
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mustbe
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:21
Faceless написав: Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити. Чи може хай представник підскаже, як її зробити? Дякую.
Брешуть. Напишіть представнику в повідомленні, яке відділення, їм там вставлять піструнів
Та не хотілося б щоб йому вставляли пістона, гарний спеціаліст, уже з ним спрацювалися, вроді як родич
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:31
Скупердяй написав: Faceless написав: Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити. Чи може хай представник підскаже, як її зробити? Дякую.
Брешуть. Напишіть представнику в повідомленні, яке відділення, їм там вставлять піструнів
Та не хотілося б щоб йому вставляли пістона, гарний спеціаліст, уже з ним спрацювалися, вроді як родич
Это вы зря.
Меня так в одном отделении с выпуском карты специалист футболил: нет пластика.
А при окончании депо я сказал что могу продлить депо на месяц если пластик найдет - через две минуты пластик нашли.
ramaz
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Додано: Сер 21 сер, 2019 18:01
mustbe написав: Flamingo написав:
одна пользователь
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А шо делать если Т9 слово пользовательница меняет, а глаз это заметить уже не хватает ;(
Flamingo
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Додано: Сер 21 сер, 2019 23:52
Flamingo написав: mustbe написав: Flamingo написав:
одна пользователь
Прелестно )
А шо делать если Т9 слово пользовательница меняет, а глаз это заметить уже не хватает ;(
отключите автозамену.
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ol_zy
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:05
А по рассрочке точно можно 1 месяц брать? Бо на калькуляторе минимум 2.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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