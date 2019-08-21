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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:50
Скупердяй написав:
Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Надо було спитати у представника, яким чином тоді банк он-лайн продає валюту?
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reef
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:56
Надійшла SMS: "Влаштуйте навчальний шопінг з Таскомбанком. За карткою (В5) доступна розстрочка 4600 гривень."
Що це таке?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:57
reef написав: Скупердяй написав:
Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.
Надо було спитати у представника, яким чином тоді банк он-лайн продає валюту?
Ну например на валютные пластинки...
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:32
А где можно узнать новые счета по крдитным катрам Б5 и WC для погашения их по СЕПу?
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Siris
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:39
Siris написав:
А где можно узнать новые счета по крдитным катрам Б5 и WC для погашения их по СЕПу?
По Б5 https://www.iban.com.ua/calculate-iban
вставляете МФО Таси и старый номер - вуаля
По Вике всё и так показывается в ТАС2Ю
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