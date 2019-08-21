Vorlon написав:EvgCapp Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
Как это технически возможно?
у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Этот бред понятен только самому тасу, они не выдают на руки пудру мужикам, оформляют только женщинам, и лепят ее как допку к мужской б5, полнейший маразм с подменой понятий... с такой формулировкой, владелец пудры должен быть тот на кого она собственно оформлена, тоесть тот у кого она идет допкой, и если это муж, то он и хозяин в данном случае и светить паспорт жены нет смысла, но, тас на это ложит, и просит паспорт жены. Шизо однозначно. Если пудра идет допкой к моей б5, то нахрена им паспорт женской особи? Кто обьяснит этот хлам?
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 22 сер, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon написав:EvgCapp Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
Как это технически возможно?
у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин