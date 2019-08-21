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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2836283728382839>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:50

  Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.

Надо було спитати у представника, яким чином тоді банк он-лайн продає валюту?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:56

Re: ТАСКОМБАНК

Надійшла SMS: "Влаштуйте навчальний шопінг з Таскомбанком. За карткою (В5) доступна розстрочка 4600 гривень."
Що це таке?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:57

  reef написав:
  Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.

Надо було спитати у представника, яким чином тоді банк он-лайн продає валюту?

Ну например на валютные пластинки...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:32

А где можно узнать новые счета по крдитным катрам Б5 и WC для погашения их по СЕПу?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:39

Re: ТАСКОМБАНК

  Siris написав:А где можно узнать новые счета по крдитным катрам Б5 и WC для погашения их по СЕПу?

По Б5
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
вставляете МФО Таси и старый номер - вуаля

По Вике всё и так показывается в ТАС2Ю
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:40

  reef написав:Надійшла SMS: "Влаштуйте навчальний шопінг з Таскомбанком. За карткою (В5) доступна розстрочка 4600 гривень."
Що це таке?

Можно провести покупку картой Б5 на сумму от 1000 грн. до 4600 грн. в платную рассрочку с комиссией 2,9% в месяц.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:21

2620xxx для Б5

Можно как-то через андроидный тас2ю посмотреть номер счета карты б5?
Востаннє редагувалось Esq в Чет 22 сер, 2019 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:22

  Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.


Как это технически возможно?

у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:26

  ukrmvs написав:
  Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.


Как это технически возможно?

у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?

Этот бред понятен только самому тасу, они не выдают на руки пудру мужикам, оформляют только женщинам, и лепят ее как допку к мужской б5, полнейший маразм с подменой понятий... с такой формулировкой, владелец пудры должен быть тот на кого она собственно оформлена, тоесть тот у кого она идет допкой, и если это муж, то он и хозяин в данном случае и светить паспорт жены нет смысла, но, тас на это ложит, и просит паспорт жены. Шизо однозначно.
Если пудра идет допкой к моей б5, то нахрена им паспорт женской особи? Кто обьяснит этот хлам?
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 22 сер, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:30

Re: ТАСКОМБАНК

ukrmvs написав:
  Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.


Как это технически возможно?

у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин
Faceless
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