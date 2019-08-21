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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2837283828392840>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:32

  Faceless написав:
ukrmvs написав:
  Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.


Как это технически возможно?

у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин

Это очередное идиотство таса... Такой себе кретинизм и маразм...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:42

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  Faceless написав:
ukrmvs написав:
Как это технически возможно?

у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин

Это очередное идиотство таса... Такой себе кретинизм и маразм...
Не нравится не пользуйтесь, чего воздух то сотрясать
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:49

  Скупердяй написав:Панове, був сьогодні у відділенні, сказали що Велика п"ятірка в долларах не існує, хотів собі для валютообміну зробити.
Чи може хай представник підскаже, як її зробити?
Дякую.

Доброго дня. Відкрити карту "Велика П'ятіка" можливо в доларах, але без кредитного ліміту.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:50

  Esq написав:Можно как-то через андроидный тас2ю посмотреть номер счета карты б5?

Если были покупки с кешбеком, то заходите в раздел Кешбек и смотрите детали операции (тап на запись о начислении кешбека) там под суммой кешбека будет текст "за операцию № по счету 2620..." вот это он и есть.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:53

  vollena71 написав:
  Esq написав:Можно как-то через андроидный тас2ю посмотреть номер счета карты б5?

Если были покупки с кешбеком, то заходите в раздел Кешбек и смотрите детали операции (тап на запись о начислении кешбека) там под суммой кешбека будет текст "за операцию № по счету 2620..." вот это он и есть.

Спасибо.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:58

  DENVER_S написав:А по рассрочке точно можно 1 месяц брать? Бо на калькуляторе минимум 2.
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Добрый день. Транш можно оформить на 1 месяц.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:59

  TASCOMBANK написав:
  DENVER_S написав:А по рассрочке точно можно 1 месяц брать? Бо на калькуляторе минимум 2.
Зображення

Добрый день. Транш можно оформить на 1 месяц.

Ну т.е. оте 2 это 1 на самом деле? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:07

  Faceless написав:Не нравится не пользуйтесь, чего воздух то сотрясать

А вы щас не сотрясаете? Промолчать не? Никак? Вы на стороне: таса или клиентов таса или с обратной стороны луны?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:21

Maksi2
Я, например, считаю, что лучше так, чем никак. А если борцы за правду будут упорствовать, то может получиться и никак... :twisted:
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 22 сер, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:22

  Maksi2 написав:
  Faceless написав:Не нравится не пользуйтесь, чего воздух то сотрясать

А вы щас не сотрясаете? Промолчать не? Никак? Вы на стороне: таса или клиентов таса или с обратной стороны луны?

Я и сам клиент ТАСа. У меня и Б5, и Пудра как допка к ней, и Викенд.
Ну решили они ввести продукт типа для женщин, ради бога. Кому не нравится, что есть такие формальные ограничения у продукта - никто не заставляет оформлять Пудру, чего возмущаться?
Faceless
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