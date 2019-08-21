Vorlon написав:EvgCapp Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
Как это технически возможно?
у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин
Это очередное идиотство таса... Такой себе кретинизм и маразм...
у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин
Это очередное идиотство таса... Такой себе кретинизм и маразм...
Не нравится не пользуйтесь, чего воздух то сотрясать
Esq написав:Можно как-то через андроидный тас2ю посмотреть номер счета карты б5?
Если были покупки с кешбеком, то заходите в раздел Кешбек и смотрите детали операции (тап на запись о начислении кешбека) там под суммой кешбека будет текст "за операцию № по счету 2620..." вот это он и есть.
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Esq написав:Можно как-то через андроидный тас2ю посмотреть номер счета карты б5?
Если были покупки с кешбеком, то заходите в раздел Кешбек и смотрите детали операции (тап на запись о начислении кешбека) там под суммой кешбека будет текст "за операцию № по счету 2620..." вот это он и есть.
Faceless написав:Не нравится не пользуйтесь, чего воздух то сотрясать
А вы щас не сотрясаете? Промолчать не? Никак? Вы на стороне: таса или клиентов таса или с обратной стороны луны?
Я и сам клиент ТАСа. У меня и Б5, и Пудра как допка к ней, и Викенд. Ну решили они ввести продукт типа для женщин, ради бога. Кому не нравится, что есть такие формальные ограничения у продукта - никто не заставляет оформлять Пудру, чего возмущаться?