Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.
А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...