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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:03
Faceless написав:
чего возмущаться?
Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.
А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...
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Maksi2
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Додано: Чет 22 сер, 2019 15:32
Maksi2 написав:
А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...
При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
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Flamingo
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Додано: Чет 22 сер, 2019 15:36
Flamingo написав:
При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом?
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Maksi2
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Додано: Чет 22 сер, 2019 15:43
Maksi2 написав: Flamingo написав:
При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма.
Один раз так попадал в ОТП, тоже закрывали двери в отделение и заправляли банкомат, правда минут на 15, не на час.
Если к ТАСу у вас много претензий - оформляйте их письменно в виде жалоб или закрывайте к чертям счета и адью.
Зачем разводить истерику на несколько страниц?
ТАСя такая как есть, это надо принять или валить, словесный понос на форуме вам не поможет от слова никак.
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curiousobro
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Додано: Чет 22 сер, 2019 15:58
curiousobro
для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех.
чтоб он горел
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Maksi2
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:14
Maksi2 написав: Flamingo написав:
При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом?
При чем тут нравится мне тас или нет. Вы с авторитетным видом несёте на форуме чушь не сусветную, хотя о самой технологии проведения банковских операций имеете очень отдаленное представление и в основном на базе привата. Но подумайте остатком своего мозга, что на форуме достаточно людей понимающих что ваши слова чушь,поэтому не усугубляйте, а если не знаете лучше помолчать и не делайте безапеляционных заявлений. Может тогда сойдёте за умного
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Flamingo
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:27
Maksi2 написав: Faceless написав:
чего возмущаться?
Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.
А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...
Тариф за смену ПИНа - их право, далеко не у всех банков это бесплатно, скорее наоборот
Теховеры как таковые существуют везде, просто не везде тарифицируются.
Скоринг - их личное дело.
Кража части % с депозитов? Тут или кто-то не читает условия по депозитам, или возможно и косяки персонала в части ошибочно указанных данных в договоре, но это крайне маловероятный косяк персонала, ибо очень грубое нарушение - но никто не застрахован от таких ошибок.
Самопролонгация депозитов - все просто, на депозите есть признак автопролонгации, и его видно в ИБ. И можно снять.
Выписка конечно актуальная проблема, но рано или поздно будет.
Дешевый пластик - опять таки, вам никто не обязуется забесплатно выдавать дорогой.
О намеках о скором банкротстве и не мечтайте.
Если вам все так не нравится, не мучайтесь, закройте счета и не страдайте, чего пеной то исходить
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Faceless
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