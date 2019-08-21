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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2837283828392840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:03

  Faceless написав:чего возмущаться?

Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.
А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:32

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...

При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:36

  Flamingo написав:При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.

очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом? :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:43

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.

очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма.


Один раз так попадал в ОТП, тоже закрывали двери в отделение и заправляли банкомат, правда минут на 15, не на час.

Если к ТАСу у вас много претензий - оформляйте их письменно в виде жалоб или закрывайте к чертям счета и адью.

Зачем разводить истерику на несколько страниц?
ТАСя такая как есть, это надо принять или валить, словесный понос на форуме вам не поможет от слова никак.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:58

curiousobro для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех. :D чтоб он горел
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:14

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.

очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом? :mrgreen:

При чем тут нравится мне тас или нет. Вы с авторитетным видом несёте на форуме чушь не сусветную, хотя о самой технологии проведения банковских операций имеете очень отдаленное представление и в основном на базе привата. Но подумайте остатком своего мозга, что на форуме достаточно людей понимающих что ваши слова чушь,поэтому не усугубляйте, а если не знаете лучше помолчать и не делайте безапеляционных заявлений. Может тогда сойдёте за умного
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:27

  Maksi2 написав:
  Faceless написав:чего возмущаться?

Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.
А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...


Тариф за смену ПИНа - их право, далеко не у всех банков это бесплатно, скорее наоборот
Теховеры как таковые существуют везде, просто не везде тарифицируются.
Скоринг - их личное дело.
Кража части % с депозитов? Тут или кто-то не читает условия по депозитам, или возможно и косяки персонала в части ошибочно указанных данных в договоре, но это крайне маловероятный косяк персонала, ибо очень грубое нарушение - но никто не застрахован от таких ошибок.
Самопролонгация депозитов - все просто, на депозите есть признак автопролонгации, и его видно в ИБ. И можно снять.
Выписка конечно актуальная проблема, но рано или поздно будет.
Дешевый пластик - опять таки, вам никто не обязуется забесплатно выдавать дорогой.
О намеках о скором банкротстве и не мечтайте.

Если вам все так не нравится, не мучайтесь, закройте счета и не страдайте, чего пеной то исходить
Faceless
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