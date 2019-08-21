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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2837283828392840 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 179 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 39 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 179 Додано: Чет 22 сер, 2019 15:03 Faceless написав: чего возмущаться? чего возмущаться?

Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.

А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства... Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства... Maksi2 Повідомлень: 144 З нами з: 18.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:32 Re: ТАСКОМБАНК Maksi2 написав: А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства... А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...

При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла. При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла. Flamingo

Повідомлень: 2742 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:36 Flamingo написав: При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла. При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.

очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом? очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом? Maksi2 Повідомлень: 144 З нами з: 18.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:43 Maksi2 написав: Flamingo написав: При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла. При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.

очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма. очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма.



Один раз так попадал в ОТП, тоже закрывали двери в отделение и заправляли банкомат, правда минут на 15, не на час.



Если к ТАСу у вас много претензий - оформляйте их письменно в виде жалоб или закрывайте к чертям счета и адью.



Зачем разводить истерику на несколько страниц?

ТАСя такая как есть, это надо принять или валить, словесный понос на форуме вам не поможет от слова никак. Один раз так попадал в ОТП, тоже закрывали двери в отделение и заправляли банкомат, правда минут на 15, не на час.Если к ТАСу у вас много претензий - оформляйте их письменно в виде жалоб или закрывайте к чертям счета и адью.Зачем разводить истерику на несколько страниц?ТАСя такая как есть, это надо принять или валить, словесный понос на форуме вам не поможет от слова никак. curiousobro Повідомлень: 2265 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 322 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:58 curiousobro для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех. чтоб он горел для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех.чтоб он горел Maksi2 Повідомлень: 144 З нами з: 18.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 16:14 Maksi2 написав: Flamingo написав: При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла. При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.

очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом? очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом?

При чем тут нравится мне тас или нет. Вы с авторитетным видом несёте на форуме чушь не сусветную, хотя о самой технологии проведения банковских операций имеете очень отдаленное представление и в основном на базе привата. Но подумайте остатком своего мозга, что на форуме достаточно людей понимающих что ваши слова чушь,поэтому не усугубляйте, а если не знаете лучше помолчать и не делайте безапеляционных заявлений. Может тогда сойдёте за умного При чем тут нравится мне тас или нет. Вы с авторитетным видом несёте на форуме чушь не сусветную, хотя о самой технологии проведения банковских операций имеете очень отдаленное представление и в основном на базе привата. Но подумайте остатком своего мозга, что на форуме достаточно людей понимающих что ваши слова чушь,поэтому не усугубляйте, а если не знаете лучше помолчать и не делайте безапеляционных заявлений. Может тогда сойдёте за умного Flamingo

Повідомлень: 2742 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 576 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 16:27 Maksi2 написав: Faceless написав: чего возмущаться? чего возмущаться?

Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.

А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства... Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть.А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...



Тариф за смену ПИНа - их право, далеко не у всех банков это бесплатно, скорее наоборот

Теховеры как таковые существуют везде, просто не везде тарифицируются.

Скоринг - их личное дело.

Кража части % с депозитов? Тут или кто-то не читает условия по депозитам, или возможно и косяки персонала в части ошибочно указанных данных в договоре, но это крайне маловероятный косяк персонала, ибо очень грубое нарушение - но никто не застрахован от таких ошибок.

Самопролонгация депозитов - все просто, на депозите есть признак автопролонгации, и его видно в ИБ. И можно снять.

Выписка конечно актуальная проблема, но рано или поздно будет.

Дешевый пластик - опять таки, вам никто не обязуется забесплатно выдавать дорогой.

О намеках о скором банкротстве и не мечтайте.



Если вам все так не нравится, не мучайтесь, закройте счета и не страдайте, чего пеной то исходить Тариф за смену ПИНа - их право, далеко не у всех банков это бесплатно, скорее наоборотТеховеры как таковые существуют везде, просто не везде тарифицируются.Скоринг - их личное дело.Кража части % с депозитов? Тут или кто-то не читает условия по депозитам, или возможно и косяки персонала в части ошибочно указанных данных в договоре, но это крайне маловероятный косяк персонала, ибо очень грубое нарушение - но никто не застрахован от таких ошибок.Самопролонгация депозитов - все просто, на депозите есть признак автопролонгации, и его видно в ИБ. И можно снять.Выписка конечно актуальная проблема, но рано или поздно будет.Дешевый пластик - опять таки, вам никто не обязуется забесплатно выдавать дорогой.О намеках о скором банкротстве и не мечтайте.Если вам все так не нравится, не мучайтесь, закройте счета и не страдайте, чего пеной то исходить Faceless

Модератор Повідомлень: 25403 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5965 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2837283828392840 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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