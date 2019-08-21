Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть. А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...
Maksi2 написав:А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...
При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
Flamingo написав:При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом?
Flamingo написав:При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма.
Один раз так попадал в ОТП, тоже закрывали двери в отделение и заправляли банкомат, правда минут на 15, не на час.
Если к ТАСу у вас много претензий - оформляйте их письменно в виде жалоб или закрывайте к чертям счета и адью.
Зачем разводить истерику на несколько страниц? ТАСя такая как есть, это надо принять или валить, словесный понос на форуме вам не поможет от слова никак.
curiousobro для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех. чтоб он горел
Flamingo написав:При чем тут жлобство? По инструкции банкомат имеют право загружать 2 МОЛ - кассовых сотрудника банковского учреждения. Если банкомат и касса отделения находятся в одном здании я считаю верх маразма вызывать для этого еще и бригаду инкасаторов. В моем банке был отдел инкассации, но банкомат ВСЕГДА загружался только сотрудниками кассового узла.
очередной любитель таса... что, тоже, закрывали людей в отделении в рабочее время чтоб поменять касеты в банкомате минут эдак на 40-60? отшив при этом пяток клиентов поцеловавших двери? хватит топить за тас, пишите по делу, к тасу много претензий, а не только инкасация при которой я заложник отделения и не могу выйти. А приват вот не считает это вверхом маразма и что дальше. Поговрим об этом?
При чем тут нравится мне тас или нет. Вы с авторитетным видом несёте на форуме чушь не сусветную, хотя о самой технологии проведения банковских операций имеете очень отдаленное представление и в основном на базе привата. Но подумайте остатком своего мозга, что на форуме достаточно людей понимающих что ваши слова чушь,поэтому не усугубляйте, а если не знаете лучше помолчать и не делайте безапеляционных заявлений. Может тогда сойдёте за умного
Та нечего, сжечь бы их на костре за это, и за многое другое, например, платная смена пина, теховеры, тупой или малолетний скоринг, кражи части % с депозитов, самопролонгация депозитов, отсутствие нормальной выписки по всем операциям, душманский пластик Б5 с магнитной полосой и так далее и тому подобное, все это в этой ветке форума есть. А если бы вы видели как нач. отделения с кассиром производят инкасацию банкомата закрыв вас в отделении, вы бы вообще прих..ли, ибо это уже намек на скорое банкротство банка, или экономия на инкасации - на грани жлобства...
Тариф за смену ПИНа - их право, далеко не у всех банков это бесплатно, скорее наоборот Теховеры как таковые существуют везде, просто не везде тарифицируются. Скоринг - их личное дело. Кража части % с депозитов? Тут или кто-то не читает условия по депозитам, или возможно и косяки персонала в части ошибочно указанных данных в договоре, но это крайне маловероятный косяк персонала, ибо очень грубое нарушение - но никто не застрахован от таких ошибок. Самопролонгация депозитов - все просто, на депозите есть признак автопролонгации, и его видно в ИБ. И можно снять. Выписка конечно актуальная проблема, но рано или поздно будет. Дешевый пластик - опять таки, вам никто не обязуется забесплатно выдавать дорогой. О намеках о скором банкротстве и не мечтайте.
Если вам все так не нравится, не мучайтесь, закройте счета и не страдайте, чего пеной то исходить
Flamingo написав:Но подумайте остатком своего мозга, что на форуме достаточно людей понимающих что ваши слова чушь,поэтому не усугубляйте, а если не знаете лучше помолчать и не делайте безапеляционных заявлений. Может тогда сойдёте за умного
Подумайте сами своими остатками, о причине по которой вы топите за тас, явно же не спроста горло рвете и пукан. Faceless пена шмена, топите дальше. Мне вас жаль если вам нравятся все тасовские косяки. У вас типа рабская зависимость перед тасом или такая же психология.