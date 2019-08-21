Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09
Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 18:32
Re: ТАСКОМБАНК
25 числа. А если 25 выходной- то в первый рабочий день после.
Додано: Чет 22 сер, 2019 18:54
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:01
У ТАС2Ю вказані суми і дати за кожною карткою. Дані правильні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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