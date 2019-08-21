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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2838283928402841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09

Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:32

Re: ТАСКОМБАНК

Алексей77 написав:Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
25 числа. А если 25 выходной- то в первый рабочий день после.
lel
 
Повідомлень: 2253
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:54

  vpchelko написав:Но для начала надо приобрести смартфон с G/A/|Pay.

Так давно пора! Я свой на Чёрную пятницу-2018 взял. Картами платить уже влом и неудобно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:01

  Алексей77 написав:Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?

У ТАС2Ю вказані суми і дати за кожною карткою. Дані правильні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 2838283928402841
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