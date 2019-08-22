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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2838283928402841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09

Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:32

Re: ТАСКОМБАНК

Алексей77 написав:Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
25 числа. А если 25 выходной- то в первый рабочий день после.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:54

  vpchelko написав:Но для начала надо приобрести смартфон с G/A/|Pay.

Так давно пора! Я свой на Чёрную пятницу-2018 взял. Картами платить уже влом и неудобно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:01

  Алексей77 написав:Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?

У ТАС2Ю вказані суми і дати за кожною карткою. Дані правильні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:08

  Алексей77 написав:Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?


В этом месяце повезло, учитывая, что и понедельник 26 выходной, то последний день 27 августа.

День Независимости в этом году пришелся на субботу, поэтому получили еще один выходной день, понедельник станет нерабочим днем для банковской системы.

Зображення
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:53

  Faceless написав:
ukrmvs написав:
  Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.


Как это технически возможно?

у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин

А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:09

Re: ТАСКОМБАНК

Олег1964 написав:А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?


Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:Подумайте сами своими остатками, о причине по которой вы топите за тас, явно же не спроста горло рвете и пукан.

Считаете, что хамство в Вашем случае лучший союзник Вашим глупости и невежеству? Отнюдь. Но Вам похоже понять это не дано ;(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:19

Re: ТАСКОМБАНК

  Aps написав:Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.

По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:25

  Aps написав:
Олег1964 написав:А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?


Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.


Со старта без официального трудоустройства жене на Б5 дали тыщу, после, в числе первых, получили Пудру с 3000. Сейчас три и шесть лимиту там и там.
Олег1964
 
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