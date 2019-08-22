Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09
Добрый вечер
Когда последний день внесения средств на В5 в Грейсе?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 18:32
Re: ТАСКОМБАНК
25 числа. А если 25 выходной- то в первый рабочий день после.
Додано: Чет 22 сер, 2019 18:54
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:01
У ТАС2Ю вказані суми і дати за кожною карткою. Дані правильні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:08
В этом месяце повезло, учитывая, что и понедельник 26 выходной, то последний день 27 августа.
День Независимости в этом году пришелся на субботу, поэтому получили еще один выходной день, понедельник станет нерабочим днем для банковской системы.
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:53
А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:09
Re: ТАСКОМБАНК
Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:15
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:19
Re: ТАСКОМБАНК
По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой.
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