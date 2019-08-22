Vorlon написав:EvgCapp Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
Как это технически возможно?
у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин
А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра. Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?
Aps написав:Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.
По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой.