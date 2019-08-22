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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2839284028412842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:42

  Олег1964 написав:А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?

Из-за лимита.
На новую Пудру нальют трояк, в лучшем случае.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48

  wig написав:
  Олег1964 написав:А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?

Из-за лимита.
На новую Пудру нальют трояк, в лучшем случае.

Потом добавят. Две отдельные карты лучше, чем одна. И кешбэк по картам отдельный. У мужа еще одна Б5. Только без лимита. Зажали :|
Востаннє редагувалось Олег1964 в Чет 22 сер, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:49

Так то потом. А если на повестке дня больничка, или обновление гардероба. Куда с трешкой.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:52

  wig написав:Так то потом. А если на повестке дня больничка, или обновление гардероба. Куда с трешкой.

Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать. :)
И, если в семье есть пенсионер, то для больнички лучше пользовать тасину пенс. карту с 7%. :wink:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:56

  Олег1964 написав:
  Aps написав:
Олег1964 написав:А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?


Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.


Со старта без официального трудоустройства жене на Б5 дали тыщу, после, в числе первых, получили Пудру с 3000. Сейчас три и шесть лимиту там и там.


Моей сразу дали десять, позавчера ещё три долили.

  Олег1964 написав:
  wig написав:Так то потом. А если на повестке дня больничка, или обновление гардероба. Куда с трешкой.

Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать. :)
И, если в семье есть пенсионер, то для больнички лучше пользовать тасину пенс. карту с 7%. :wink:


7% было в феврале, сейчас стандартных 2%. https://tascombank.ua/you/cards/pensiina
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:02

  Олег1964 написав:Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать.

Счас вот удвоили, почти без прокачек.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:19

  Фантом написав:Моей сразу дали десять, позавчера ещё три долили.

  Олег1964 написав:Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать. :)
И, если в семье есть пенсионер, то для больнички лучше пользовать тасину пенс. карту с 7%. :wink:


7% было в феврале, сейчас стандартных 2%. https://tascombank.ua/you/cards/pensiina


Сколько здесь кешбэка за аптеку?

Зображення
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:21

  wig написав:
  Олег1964 написав:Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать.

Счас вот удвоили, почти без прокачек.


Так и на Пудру добавят, даже веселее.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Фантом написав:7% было в феврале, сейчас стандартных 2%. https://tascombank.ua/you/cards/pensiina

К тому же. Не поленился и задал вопрос на сайте. Таки 7%.Зображення
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