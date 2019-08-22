ТАСКОМБАНК
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:42
Олег1964 написав:
А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?
Из-за лимита.
На новую Пудру нальют трояк, в лучшем случае.
wig
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48
wig написав: Олег1964 написав:
А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?
Из-за лимита.
На новую Пудру нальют трояк, в лучшем случае.
Потом добавят. Две отдельные карты лучше, чем одна. И кешбэк по картам отдельный. У мужа еще одна Б5. Только без лимита. Зажали
Востаннє редагувалось
Олег1964
в Чет 22 сер, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Олег1964
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:49
Так то потом. А если на повестке дня больничка, или обновление гардероба. Куда с трешкой.
wig
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:52
wig написав:
Так то потом. А если на повестке дня больничка, или обновление гардероба. Куда с трешкой.
Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать.
И, если в семье есть пенсионер, то для больнички лучше пользовать тасину пенс. карту с 7%.
Олег1964
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:56
Олег1964 написав: Aps написав: Олег1964 написав:А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра. Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?
Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.
Со старта без официального трудоустройства жене на Б5 дали тыщу, после, в числе первых, получили Пудру с 3000. Сейчас три и шесть лимиту там и там.
Моей сразу дали десять, позавчера ещё три долили.
Олег1964 написав: wig написав:
Так то потом. А если на повестке дня больничка, или обновление гардероба. Куда с трешкой.
Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать.
И, если в семье есть пенсионер, то для больнички лучше пользовать тасину пенс. карту с 7%.
7% было в феврале, сейчас стандартных 2%.
https://tascombank.ua/you/cards/pensiina
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:02
Олег1964 написав:
Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать.
Счас вот удвоили, почти без прокачек.
wig
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:19
Фантом написав:
Моей сразу дали десять, позавчера ещё три долили.
Олег1964 написав:
Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать.
И, если в семье есть пенсионер, то для больнички лучше пользовать тасину пенс. карту с 7%.
7% было в феврале, сейчас стандартных 2%.
https://tascombank.ua/you/cards/pensiina
Сколько здесь кешбэка за аптеку?
Олег1964
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:21
wig написав: Олег1964 написав:
Так же, как и Б5 с тыщей. Прокачивать.
Счас вот удвоили, почти без прокачек.
Так и на Пудру добавят, даже веселее.
Олег1964
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:43
К тому же. Не поленился и задал вопрос на сайте. Таки 7%.
Олег1964
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 00:11
Олег1964 написав: Faceless написав: ukrmvs написав:[quote="4730488:Vorlon"] EvgCapp Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком! Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
Как это технически возможно?
у меня есть Б5. я привожу жену и она говорит, что хочет дополнительную пудру к моей большой пятерке, ей выдают карту, но лимит общий с моей Б5?
Да, так и есть. Я так оформлял. Единственный нюанс - для активации карты надо звонить чтобы рядом были оба, ибо примут звонок на активацию только от владельца, но попросят дальше супругу, ибо карта типа для женщин
А у моей жены отдельная Б5 и отдельная Пудра.
Зачем оформлять допку, если можно сделать карты на жену?[/quote]Во-первых, не факт, что дадут нормальный лимит, а на Б5 у меня максимальный.
Во-вторых, банально проще.
На выходе то все то же самое
Faceless
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