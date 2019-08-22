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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 00:30
Maksi2 написав:curiousobro
для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех.
чтоб он горел
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:07
Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:45
Дядя Дима написав: Maksi2 написав:curiousobro
для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех.
чтоб он горел
Золотые слова. Плюсую стоя
Чувак открыл секрет Полишинеля.
У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд
Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.
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curiousobro
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:36
Flamingo написав: Aps написав:
Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.
По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой.
До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?
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ukrmvs
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:24
ukrmvs написав:
До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?
есть, ещё и Виика для кворума.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:26
ukrmvs написав:
До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?
Есть. Открывалась сначала Пудра, через несколько месяцев Б5.
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dengon
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