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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2840284128422843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 00:30

  Maksi2 написав:curiousobro для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех. :D чтоб он горел

Золотые слова. Плюсую стоя :!:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:07

Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:45

  Дядя Дима написав:
  Maksi2 написав:curiousobro для информативности населения, заманушка есть, типа кредит до 30000 без справки, да еще и кешбек, а по факту дно галимое, потому что без кредлима не доберешся до кешбека, если бы я прочитал это до похода в банк, я бы не пошел, так никто же не писал, я первый кто обобщил почти все косяки таса в одном посте, ну или в двух - трех. :D чтоб он горел

Золотые слова. Плюсую стоя :!:

Чувак открыл секрет Полишинеля.
У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд

Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:36

  Flamingo написав:
  Aps написав:Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.

По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой.


До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:24

  ukrmvs написав:До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?

есть, ещё и Виика для кворума.
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:26

  ukrmvs написав:До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?

Есть. Открывалась сначала Пудра, через несколько месяцев Б5.
dengon
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