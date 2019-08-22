Так вроде пимпой "погасить кредит" можно и с подвязанной в приложении карты типа моно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:10
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:34
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Возможно повторюсь,скажите 27е августа еще считается днем погашения по кред.карте? Если да,то через Ощадный можно загаситься.
По акции 24% к Дню Независимости,какие там должны быть МСС у кафешек,чтобы все зачислилось?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:43
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:48
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731601#p4731601
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731607#p4731607
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731641#p4731641
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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