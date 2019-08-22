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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2841284228432844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:10

  mihasik написав:Т.е. в этом месяце, 27го, с ощадника, можно ещё успеть загаситься?

Так вроде пимпой "погасить кредит" можно и с подвязанной в приложении карты типа моно.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:34

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Возможно повторюсь,скажите 27е августа еще считается днем погашения по кред.карте? Если да,то через Ощадный можно загаситься.
По акции 24% к Дню Независимости,какие там должны быть МСС у кафешек,чтобы все зачислилось?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:43

  _PORT_UA написав:По акции 24% к Дню Независимости,какие там должны быть МСС у кафешек,чтобы все зачислилось?

( Коди МСС: 5811-5814)
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:48

  _PORT_UA написав:Добрый день. Возможно повторюсь,скажите 27е августа еще считается днем погашения по кред.карте? Если да,то через Ощадный можно загаситься.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731601#p4731601
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731607#p4731607
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731641#p4731641
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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З нами з: 18.09.13
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