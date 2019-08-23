Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:13

ukrmvs написав: Flamingo написав: Aps написав: Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен. Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.

По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой. По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой.



До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.

Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим? До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?

У меня даже две Б5, обе с кредитными лимитами, хотя вроде и не положено.На первую полгода назад налили 5 тыщ. Вторую б5 открывал месяц с лишним назад в другом отделении чисто как дебетку, но туда "случайно" налили крайне щедрый лимит . Не отказываться же(правда я не знаю куда его оприходовать без слишком лишних телодвижений)Пользуюсь теперь второй картой. А первую - в качестве дебетной (но пока не пробовал заходить в "лимит" по ней- нужно как-нибудь дойти до отделения и закрыть его во избежание, так как говорили в отделении что могут пойти какие-то ошибки )