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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:10

  mihasik написав:Т.е. в этом месяце, 27го, с ощадника, можно ещё успеть загаситься?

Так вроде пимпой "погасить кредит" можно и с подвязанной в приложении карты типа моно.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:34

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Возможно повторюсь,скажите 27е августа еще считается днем погашения по кред.карте? Если да,то через Ощадный можно загаситься.
По акции 24% к Дню Независимости,какие там должны быть МСС у кафешек,чтобы все зачислилось?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:43

  _PORT_UA написав:По акции 24% к Дню Независимости,какие там должны быть МСС у кафешек,чтобы все зачислилось?

( Коди МСС: 5811-5814)
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:48

  _PORT_UA написав:Добрый день. Возможно повторюсь,скажите 27е августа еще считается днем погашения по кред.карте? Если да,то через Ощадный можно загаситься.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731601#p4731601
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731607#p4731607
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731641#p4731641
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:36

  Vorlon написав:Так давно пора! Я свой на Чёрную пятницу-2018 взял. Картами платить уже влом и неудобно...

Я не такой расточительный, чтобы телефоны каждый год новые покупать.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:13

  ukrmvs написав:
  Flamingo написав:
  Aps написав:Вариант с допкой если кредлимит на пудру маловероятен.

По сообщениям на форуме - изначально на пудру Тася лимит наливала весьма охотно - гораздо лучше чем просто на Б5. Да и совсем недавно 10к буквально со старта давала при отсутствии официального трудоустройства. Причем даже не было традиционного "обзвона" родственников. Поэтому наверное надо не оценивать вероятность - дадут-не дадут, а изначально попробовать получить карту самостоятельно, а уж если не дадут уже смотреть вариант с допкой.


До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?


У меня даже две Б5, обе с кредитными лимитами, хотя вроде и не положено.
На первую полгода назад налили 5 тыщ. Вторую б5 открывал месяц с лишним назад в другом отделении чисто как дебетку, но туда "случайно" налили крайне щедрый лимит . Не отказываться же :mrgreen: (правда я не знаю куда его оприходовать без слишком лишних телодвижений)
Пользуюсь теперь второй картой. А первую - в качестве дебетной (но пока не пробовал заходить в "лимит" по ней :mrgreen: - нужно как-нибудь дойти до отделения и закрыть его во избежание, так как говорили в отделении что могут пойти какие-то ошибки )
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:48

  vpchelko написав:
  Vorlon написав:Так давно пора! Я свой на Чёрную пятницу-2018 взял. Картами платить уже влом и неудобно...

Я не такой расточительный, чтобы телефоны каждый год новые покупать.

А кто говорит про каждый год? Предыдущий я покупал в марте 2016-го, то есть через больше чем 2,5 года, в связи с моральным устареванием. А до него аж в сентябре 2013-го...

Уже в прошлом году NFC являлся обязательным условием. Никто же не заставляет, например, покупать Хлаоми без него...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:53

Re: ТАСКОМБАНК

Как и по поводу малых кредитных лимитов, которые таковы без справок просто потому что большие без справки формально указаны со страховкой, а не без...
Так и по поводу Пудры - она же для женщин, еще и через Инстаграмм только бесплатна. Конечно метод немного спорный для подключения к банковской карте мужчины, но скажите спросить блог, что есть, либо не пользуйтесь совсем и не убирайте возможность для других.
Slx
 
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