Так вроде пимпой "погасить кредит" можно и с подвязанной в приложении карты типа моно.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:10
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:34
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Возможно повторюсь,скажите 27е августа еще считается днем погашения по кред.карте? Если да,то через Ощадный можно загаситься.
По акции 24% к Дню Независимости,какие там должны быть МСС у кафешек,чтобы все зачислилось?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:43
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:48
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731601#p4731601
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731607#p4731607
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731641#p4731641
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:36
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:13
У меня даже две Б5, обе с кредитными лимитами, хотя вроде и не положено.
На первую полгода назад налили 5 тыщ. Вторую б5 открывал месяц с лишним назад в другом отделении чисто как дебетку, но туда "случайно" налили крайне щедрый лимит . Не отказываться же (правда я не знаю куда его оприходовать без слишком лишних телодвижений)
Пользуюсь теперь второй картой. А первую - в качестве дебетной (но пока не пробовал заходить в "лимит" по ней - нужно как-нибудь дойти до отделения и закрыть его во избежание, так как говорили в отделении что могут пойти какие-то ошибки )
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:48
А кто говорит про каждый год? Предыдущий я покупал в марте 2016-го, то есть через больше чем 2,5 года, в связи с моральным устареванием. А до него аж в сентябре 2013-го...
Уже в прошлом году NFC являлся обязательным условием. Никто же не заставляет, например, покупать Хлаоми без него...
Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:53
Re: ТАСКОМБАНК
Как и по поводу малых кредитных лимитов, которые таковы без справок просто потому что большие без справки формально указаны со страховкой, а не без...
Так и по поводу Пудры - она же для женщин, еще и через Инстаграмм только бесплатна. Конечно метод немного спорный для подключения к банковской карте мужчины, но скажите спросить блог, что есть, либо не пользуйтесь совсем и не убирайте возможность для других.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:41
Мой предыдущий сдох чуть менее год назад. Долго выбирал бюджетник, выбор пал на Ми Макс 2 - который оказался крайне годным телефоном в бюджетном сегменте, но без НФС (брал в октябре прошлого года за 4200грн, странно что сейчас на него цены выросли?? )
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:25
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