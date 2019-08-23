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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2842284328442845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:40

  SILVER_UA написав:
  Олег1964 написав:И со своими отдельными кешбэками.
Завтра пойдем по ресторанам.

какими отдельными кешбеками ?

Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.
А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.
Я так думаю :?
Олег1964
 
Повідомлень: 249
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:57

  Олег1964 написав:
  SILVER_UA написав:
  Олег1964 написав:И со своими отдельными кешбэками.
Завтра пойдем по ресторанам.

какими отдельными кешбеками ?

Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.
А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.
Я так думаю :?

Дарма. Кешбечний рахунок спільний для усіх В5, Пудр та Платівок прив'язані до ІПН. Окремий рахунок лише у Вікенда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3463
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 00:43

  guntherhouse777 написав:Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?

Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.

  curiousobro написав:Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.

Палишся, походу за тас - родину продашь :lol:
  ukrmvs написав:До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?

Мало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе - в топку.
Maksi2
 
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