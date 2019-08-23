Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.
А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.
Я так думаю
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:40
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:57
Дарма. Кешбечний рахунок спільний для усіх В5, Пудр та Платівок прив'язані до ІПН. Окремий рахунок лише у Вікенда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 24 сер, 2019 00:43
Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.
Палишся, походу за тас - родину продашь
Мало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе - в топку.
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