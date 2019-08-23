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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2842284328442845 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 179 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 39 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 179 Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:40 SILVER_UA написав: Олег1964 написав: И со своими отдельными кешбэками.

Завтра пойдем по ресторанам. И со своими отдельными кешбэками.Завтра пойдем по ресторанам.

какими отдельными кешбеками ? какими отдельными кешбеками ?

Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.

А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.

Я так думаю Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.Я так думаю Олег1964 Повідомлень: 249 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:57 Олег1964 написав: SILVER_UA написав: Олег1964 написав: И со своими отдельными кешбэками.

Завтра пойдем по ресторанам. И со своими отдельными кешбэками.Завтра пойдем по ресторанам.

какими отдельными кешбеками ? какими отдельными кешбеками ?

Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.

А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.

Я так думаю Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.Я так думаю

Дарма. Кешбечний рахунок спільний для усіх В5, Пудр та Платівок прив'язані до ІПН. Окремий рахунок лише у Вікенда. Дарма. Кешбечний рахунок спільний для усіх В5, Пудр та Платівок прив'язані до ІПН. Окремий рахунок лише у Вікенда. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3463 З нами з: 18.08.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 00:43 guntherhouse777 написав: Maksi2,

Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"? Maksi2,Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?

Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.



curiousobro написав: Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке. Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.

Палишся, походу за тас - родину продашь

ukrmvs написав: До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.

Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим? До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?

Мало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе - в топку. Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.Палишся, походу за тас - родину продашьМало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе - Maksi2 Повідомлень: 147 З нами з: 18.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2842284328442845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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