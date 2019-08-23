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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:40
SILVER_UA написав: Олег1964 написав:
И со своими отдельными кешбэками.
Завтра пойдем по ресторанам.
какими отдельными кешбеками ?
Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.
А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.
Я так думаю
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:57
Олег1964 написав: SILVER_UA написав: Олег1964 написав:
И со своими отдельными кешбэками.
Завтра пойдем по ресторанам.
какими отдельными кешбеками ?
Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.
А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.
Я так думаю
Дарма. Кешбечний рахунок спільний для усіх В5, Пудр та Платівок прив'язані до ІПН. Окремий рахунок лише у Вікенда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 00:43
guntherhouse777 написав:
Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?
Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.
curiousobro написав:
Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.
Палишся, походу за тас - родину продашь
ukrmvs написав:
До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?
Мало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе - в топку
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Додано: Суб 24 сер, 2019 06:58
Maksi2 написав: guntherhouse777 написав:
Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?
Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.
Ну, это смотря что и как оплачивать
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