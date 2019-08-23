guntherhouse777 написав:Maksi2, Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?
Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.
curiousobro написав:Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.
Палишся, походу за тас - родину продашь
ukrmvs написав:До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта. Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?
Мало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе - в топку.
guntherhouse777 написав:Maksi2, Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?
Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.
guntherhouse777 написав:Maksi2, Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?
Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.
ну если постоянно гасить эту тыщу и опять тратить на покупки то кэшбэк выбрать можно. другой вопрос что это будет покупка с коротким грейсом в несколько дней. т.е. считайте будет кэшбэк за свои что действительным делает эту затею (выбрыть кэшбэк) хоть и осуществимой но полностью лишенной смысла.