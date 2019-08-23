Додано: Суб 24 сер, 2019 00:43

guntherhouse777 написав: Maksi2,

Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"? Maksi2,Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?

curiousobro написав: Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке. Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.

ukrmvs написав: До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.

Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим? До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?

Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.Палишся, походу за тас - родину продашьМало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе -