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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2843284428452846>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:40

  SILVER_UA написав:
  Олег1964 написав:И со своими отдельными кешбэками.
Завтра пойдем по ресторанам.

какими отдельными кешбеками ?

Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.
А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.
Я так думаю :?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:57

  Олег1964 написав:
  SILVER_UA написав:
  Олег1964 написав:И со своими отдельными кешбэками.
Завтра пойдем по ресторанам.

какими отдельными кешбеками ?

Если Пудра идет как допка к Б5, но и кешбэк у них общий и на две карты не более 777.
А если карты отдельные, то по каждой свой кешбэк по 777 в месяц.
Я так думаю :?

Дарма. Кешбечний рахунок спільний для усіх В5, Пудр та Платівок прив'язані до ІПН. Окремий рахунок лише у Вікенда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 00:43

  guntherhouse777 написав:Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?

Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.

  curiousobro написав:Чувак открыл секрет Полишинеля. У таси всегда были и странный скоринг, и впаривание страховки, и овердрафт и тд Плюсовать тут можно только невежеству чувака со словестной шашкой и голой опой, который не удосужился почитать об этом в ветке.

Палишся, походу за тас - родину продашь :lol:
  ukrmvs написав:До меня доходили слухи, что в банке может быть только одна кредитная карта.
Есть у кого то отдельно Б5 со своим лимитом и отдельно Пудра со своим?

Мало кому дают на вторую. Много отказов. По итогу на второй ноль. Можно пробовать если вторая карта бесплатная и не к чему не обязывает. Иначе - в топку.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 06:58

  Maksi2 написав:
  guntherhouse777 написав:Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?

Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.

Ну, это смотря что и как оплачивать
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:55

  Maksi2 написав:
  guntherhouse777 написав:Maksi2,
Расскажите почему "без кредлима не доберешся до кешбека"?

Потому что в отличие от моно, в тасе больший кешбек именно при ипользовании кредитной линии, без нее - отстой. Если дали 1000 кредлима, то и эффективная покупка равна 1000 грн, не более. Затянутый тас в этом плане.

ну если постоянно гасить эту тыщу и опять тратить на покупки то кэшбэк выбрать можно.
другой вопрос что это будет покупка с коротким грейсом в несколько дней. т.е. считайте будет кэшбэк за свои что действительным делает эту затею (выбрыть кэшбэк) хоть и осуществимой но полностью лишенной смысла.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:29

Re: ТАСКОМБАНК

на пудру сегодня сами подлили +50% от текущего кредлима, лучше бы на Б5 и вику )))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:50

Re: ТАСКОМБАНК

Ну что там работает кешбек 24% в кафе и ресторанах ко Дню Независимости?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:54

Re: ТАСКОМБАНК

Олег1964 написав:
  Фантом написав:7% было в феврале, сейчас стандартных 2%. https://tascombank.ua/you/cards/pensiina

К тому же. Не поленился и задал вопрос на сайте. Таки 7%.Зображення
Акция на 7% была на карты оформленный до июля или продлили?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:07

7% это хорошо. Но плохо, что этот кешбек будет виден как доп. доход
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:09

Re: ТАСКОМБАНК

Вкладчик1234 написав:7% это хорошо. Но плохо, что этот кешбек будет виден как доп. доход
Так нет уже такого или что-то изменилось?
anis
 
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