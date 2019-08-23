|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 11:20
anis написав: Олег1964 написав:
К тому же. Не поленился и задал вопрос на сайте. Таки 7%.
Акция на 7% была на карты оформленный до июля или продлили?
Может продлили, я пользуюсь почти год.
Только ша! А то проснется банк и все поломает. Так мне пишут.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2019 11:21
Олег1964 написав: anis написав:
К тому же. Не поленился и задал вопрос на сайте. Таки 7%.
Акция на 7% была на карты оформленный до июля или продлили?
Может продлили, я пользуюсь почти год.
Только ша! А то проснется банк и все поломает. Так мне пишут.
[/quote]У вас карта оформлена до июля, значит 7
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1891
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2019 11:21
_PORT_UA написав:
Ну что там работает кешбек 24% в кафе и ресторанах ко Дню Независимости?
Рано еще для алкоголя
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2019 11:23
anis написав:
У вас карта оформлена до июля, значит 7
Значит, мне повезло
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2019 11:24
Вкладчик1234 написав:
7% это хорошо. Но плохо, что этот кешбек будет виден как доп. доход
Мы живем честно
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|