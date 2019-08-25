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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2843284428452846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:20

  anis написав:
Олег1964 написав:
  Фантом написав:7% было в феврале, сейчас стандартных 2%. https://tascombank.ua/you/cards/pensiina

К тому же. Не поленился и задал вопрос на сайте. Таки 7%.Зображення
Акция на 7% была на карты оформленный до июля или продлили?

Может продлили, я пользуюсь почти год.
Только ша! А то проснется банк и все поломает. Так мне пишут. 8)
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:21

Re: ТАСКОМБАНК

Олег1964 написав:
  anis написав:
Олег1964 написав:[quote="4731719:Фантом"]7% было в феврале, сейчас стандартных 2%. https://tascombank.ua/you/cards/pensiina

К тому же. Не поленился и задал вопрос на сайте. Таки 7%.Зображення
Акция на 7% была на карты оформленный до июля или продлили?

Может продлили, я пользуюсь почти год.
Только ша! А то проснется банк и все поломает. Так мне пишут. 8)[/quote]У вас карта оформлена до июля, значит 7
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:21

  _PORT_UA написав:Ну что там работает кешбек 24% в кафе и ресторанах ко Дню Независимости?

Рано еще для алкоголя :roll:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:23

  anis написав:У вас карта оформлена до июля, значит 7

Значит, мне повезло :D
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:24

  Вкладчик1234 написав:7% это хорошо. Но плохо, что этот кешбек будет виден как доп. доход

Мы живем честно :mrgreen:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:14

Олег1964 ,не ну может кто то уже с детьми в Маке побывал?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:46

_PORT_UA Может, но еще не дошел до форума.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:12

Re: ТАСКОМБАНК

Думаю кешбек не увидим сегодня. "До 30 серпня на ваш бонусний рахунок буде зараховано 24% кешбеку."
Славик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:07

СМС приходит без кэшбека за кафе.
И в 2у его нет.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:24

  wig написав:СМС приходит без кэшбека за кафе.
И в 2у его нет.

У меня по б5 все приходит. Но стандартный 1%. По пудре ничего нет. Но думаб так и должно быть. Акционных 24% доначислят бонусный счет позже - до 30.08.19
Flamingo
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