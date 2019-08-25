Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:46
Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:52
Re: ТАСКОМБАНК
Привет рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:29
По коммуналке акционный отображался сразу.
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