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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2844284528462847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:46

  Flamingo написав:
  wig написав:СМС приходит без кэшбека за кафе.
И в 2у его нет.

У меня по б5 все приходит. Но стандартный 1%. По пудре ничего нет. Но думаб так и должно быть. Акционных 24% доначислят бонусный счет позже - до 30.08.19


Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:52

Re: ТАСКОМБАНК

Привет рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:29

  TASCOMBANK написав:
  Flamingo написав:
  wig написав:СМС приходит без кэшбека за кафе.
И в 2у его нет.

У меня по б5 все приходит. Но стандартный 1%. По пудре ничего нет. Но думаб так и должно быть. Акционных 24% доначислят бонусный счет позже - до 30.08.19


Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.

По коммуналке акционный отображался сразу.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:48

Re: ТАСКОМБАНК

  wig написав:По коммуналке акционный отображался сразу.

Отличие той акции от текущей в том, что там принимались любые траты по правильному МСС, а здесь кроме контроля МСС важно еще как оплачивалось - черз "пэи" или нет. При блокировке система этот момент видимо не распознает - только после полной авторизации, потому и не может в СМС отразить то как кэшбек в итоге начислится... потом.
Flamingo
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  #<1 ... 2844284528462847
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