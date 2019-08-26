Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:46
Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:52
Re: ТАСКОМБАНК
Привет рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:29
По коммуналке акционный отображался сразу.
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:48
Re: ТАСКОМБАНК
Отличие той акции от текущей в том, что там принимались любые траты по правильному МСС, а здесь кроме контроля МСС важно еще как оплачивалось - черз "пэи" или нет. При блокировке система этот момент видимо не распознает - только после полной авторизации, потому и не может в СМС отразить то как кэшбек в итоге начислится... потом.
Додано: Пон 26 сер, 2019 21:37
отправил платеж с пумбы всемоЖу на большую 5-ку через пумб онлайн, завтра по счету 5-ки проведут к вечеру? смогу тратить без овера?
Додано: Пон 26 сер, 2019 21:56
VetalUA Последнее время p2p заходит за 20 минут и можно пользоваться, без тех овера. Это в рабочее время. А если щас, то проведут ближе к 9:40 утра.
Додано: Пон 26 сер, 2019 22:00
Та до 10:00 должны провести приход
Или ПУМБа не торопится СЭПы отправлять?
... делайте хоть что-нибудь!
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