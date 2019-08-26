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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:46
Flamingo написав: wig написав:
СМС приходит без кэшбека за кафе.
И в 2у его нет.
У меня по б5 все приходит. Но стандартный 1%. По пудре ничего нет. Но думаб так и должно быть. Акционных 24% доначислят бонусный счет позже - до 30.08.19
Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 14:52
Привет рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:29
TASCOMBANK написав: Flamingo написав: wig написав:
СМС приходит без кэшбека за кафе.
И в 2у его нет.
У меня по б5 все приходит. Но стандартный 1%. По пудре ничего нет. Но думаб так и должно быть. Акционных 24% доначислят бонусный счет позже - до 30.08.19
Добрый день. В смс будет указан размер кешбека, если он предусмотрен по условиям для самой карты. Акционный кешбек в смс не отображается.
По коммуналке акционный отображался сразу.
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wig
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Додано: Пон 26 сер, 2019 19:48
wig написав:
По коммуналке акционный отображался сразу.
Отличие той акции от текущей в том, что там принимались любые траты по правильному МСС, а здесь кроме контроля МСС важно еще как оплачивалось - черз "пэи" или нет. При блокировке система этот момент видимо не распознает - только после полной авторизации, потому и не может в СМС отразить то как кэшбек в итоге начислится... потом.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 21:37
отправил платеж с пумбы всемоЖу на большую 5-ку через пумб онлайн, завтра по счету 5-ки проведут к вечеру? смогу тратить без овера?
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VetalUA
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Додано: Пон 26 сер, 2019 21:56
VetalUA Последнее время p2p заходит за 20 минут и можно пользоваться, без тех овера. Это в рабочее время. А если щас, то проведут ближе к 9:40 утра.
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Maksi2
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Додано: Пон 26 сер, 2019 22:00
VetalUA написав:
отправил платеж с пумбы всемоЖу на большую 5-ку через пумб онлайн, завтра по счету 5-ки проведут к вечеру? смогу тратить без овера?
Та до 10:00 должны провести приход
Или ПУМБа не торопится СЭПы отправлять?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:46
_PORT_UA написав:Олег1964
,не ну может кто то уже с детьми в Маке побывал?
побував у МакДі (Бориспіль-Центр) сьогодні ... на сумі 264 грн. по В5 в смс КБ 2,64
тобто чисто 1%, як і писали вище
чекаємо на "свято наближається"
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Додано: Вів 27 сер, 2019 06:00
Maksi2 написав:VetalUA
Последнее время p2p заходит за 20 минут и можно пользоваться, без тех овера. Это в рабочее время. А если щас, то проведут ближе к 9:40 утра.
Спасибо)
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Додано: Вів 27 сер, 2019 06:14
clientage написав: VetalUA написав:
отправил платеж с пумбы всемоЖу на большую 5-ку через пумб онлайн, завтра по счету 5-ки проведут к вечеру? смогу тратить без овера?
Та до 10:00 должны провести приход
Или ПУМБа не торопится СЭПы отправлять?
На СЭП нарисовало 0.5% комиссию, отправил п2п
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VetalUA
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