VetalUA написав:
На СЭП нарисовало 0.5% комиссию, отправил п2п
р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5%
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%
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Додано: Вів 27 сер, 2019 06:21
р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5%
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
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