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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2845284628472848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 06:21

  VetalUA написав:
  clientage написав:
  VetalUA написав:отправил платеж с пумбы всемоЖу на большую 5-ку через пумб онлайн, завтра по счету 5-ки проведут к вечеру? смогу тратить без овера?

Та до 10:00 должны провести приход
Или ПУМБа не торопится СЭПы отправлять?

На СЭП нарисовало 0.5% комиссию, отправил п2п

р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5% :(
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2845284628472848
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