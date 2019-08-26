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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 06:21
VetalUA написав: clientage написав: VetalUA написав:
отправил платеж с пумбы всемоЖу на большую 5-ку через пумб онлайн, завтра по счету 5-ки проведут к вечеру? смогу тратить без овера?
Та до 10:00 должны провести приход
Или ПУМБа не торопится СЭПы отправлять?
На СЭП нарисовало 0.5% комиссию, отправил п2п
р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5%
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:07
Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН?
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Олег1964
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:17
Олег1964 написав:
Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН?
Доки помогли бы поднять сумму лимита с минимальной.
А если лимит в принципе нулевой, то это вы (ваш ИНН) для банка в черном списке по какой-то причине.
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dengon
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:25
dengon написав: Олег1964 написав:
Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН?
Доки помогли бы поднять сумму лимита с минимальной.
А если лимит в принципе нулевой, то это вы (ваш ИНН) для банка в черном списке по какой-то причине.
У меня в этом банке есть депозит и даже пенсия. Чем я мог обидеть банк?
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Олег1964
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:28
Олег1964 написав:
У меня в этом банке есть депозит и даже пенсия. Чем я мог обидеть банк?
Какая у вас общая сумма лимитов в других банках?
Попытайтесь сопоставить ее с вашей пенсией - это и будет ответ.
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curiousobro
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