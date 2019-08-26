VetalUA написав:
На СЭП нарисовало 0.5% комиссию, отправил п2п
р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5%
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%
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Додано: Вів 27 сер, 2019 06:21
р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5%
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:07
кредитный лимит Б5
Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН?
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:17
Доки помогли бы поднять сумму лимита с минимальной.
А если лимит в принципе нулевой, то это вы (ваш ИНН) для банка в черном списке по какой-то причине.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:25
У меня в этом банке есть депозит и даже пенсия. Чем я мог обидеть банк?
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