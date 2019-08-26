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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2846284728482849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:59

За день до закінчення депо спецом глянув в т2ю - депо без автопролонгації, Платівка без смс інформування.

В наступний роб день після закінчення депо банк зараховує депо і % на Платівку... і одразу знімає 0,40$ за смс :(

Дрібниці, але ж коли маєш справу з банком на таке не розраховуєш
KVV
 
Повідомлень: 158
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:46

  Олег1964 написав:Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН? :?:



Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2688
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:54

  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН? :?:



Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.

Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.
Олег1964
 
Повідомлень: 281
З нами з: 03.10.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:05

  Олег1964 написав:
  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН? :?:



Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.

Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.


Это был ПРЕскоринг, у вас был отказ по одному из параметров, по какому именно подсказать не сможем.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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  #<1 ... 2846284728482849
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