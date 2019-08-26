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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:59
За день до закінчення депо спецом глянув в т2ю - депо без автопролонгації, Платівка без смс інформування.
В наступний роб день після закінчення депо банк зараховує депо і % на Платівку... і одразу знімає 0,40$ за смс
Дрібниці, але ж коли маєш справу з банком на таке не розраховуєш
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:46
Олег1964 написав:
Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН?
Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:54
TASCOMBANK написав: Олег1964 написав:
Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН?
Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.
Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:05
Олег1964 написав: TASCOMBANK написав: Олег1964 написав:
Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН?
Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.
Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.
Это был ПРЕскоринг, у вас был отказ по одному из параметров, по какому именно подсказать не сможем.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:11
KVV написав:
За день до закінчення депо спецом глянув в т2ю - депо без автопролонгації, Платівка без смс інформування.
В наступний роб день після закінчення депо банк зараховує депо і % на Платівку... і одразу знімає 0,40$ за смс
Дрібниці, але ж коли маєш справу з банком на таке не розраховуєш
Ви ж не думаєте, що ваш випадок унікальний?viewtopic.php?p=4566095#p4566095
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:25
скоринг непредсказуем
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:27
Олег1964 написав:
Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.
Может предыдущая заявка недавно была? Тогда будет мгновенный отлуп, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:33
Вкладчик1234 написав: Олег1964 написав:
Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.
Может предыдущая заявка недавно была? Тогда будет мгновенный отлуп, например
Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 27 сер, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:33
Звісно ж ні, я пам'ятаю цей пост, але так не дамо канути в Лету цьому питанню
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:38
clientage написав:
Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП
Или свинорыл
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