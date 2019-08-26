RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2847284828492850>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:59

За день до закінчення депо спецом глянув в т2ю - депо без автопролонгації, Платівка без смс інформування.

В наступний роб день після закінчення депо банк зараховує депо і % на Платівку... і одразу знімає 0,40$ за смс :(

Дрібниці, але ж коли маєш справу з банком на таке не розраховуєш
KVV
 
Повідомлень: 160
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:46

  Олег1964 написав:Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН? :?:



Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:54

  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН? :?:



Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.

Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.
Олег1964
 
Повідомлень: 281
З нами з: 03.10.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:05

  Олег1964 написав:
  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:Посетил сегодня отделение банка с целью типа получить лимит на Б5 путём предоставления деклараций о доходах фопа и прочих доков, закрытия старой карты и открытия новой. Раньше товарищ писал, что у него получилось так.
Менеджер говорит, что ваши доки до одного места, поскольку скоринг банка идет только по ИНН клиента. И снова отказ в лимите.
Так должно быть, скоринг только по ИНН? :?:



Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.

Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.


Это был ПРЕскоринг, у вас был отказ по одному из параметров, по какому именно подсказать не сможем.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:11

  KVV написав:За день до закінчення депо спецом глянув в т2ю - депо без автопролонгації, Платівка без смс інформування.

В наступний роб день після закінчення депо банк зараховує депо і % на Платівку... і одразу знімає 0,40$ за смс :(

Дрібниці, але ж коли маєш справу з банком на таке не розраховуєш

Ви ж не думаєте, що ваш випадок унікальний?
viewtopic.php?p=4566095#p4566095
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 18.08.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:25

скоринг непредсказуем :)
v57
 
Повідомлень: 2245
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:27

  Олег1964 написав:Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.

Может предыдущая заявка недавно была? Тогда будет мгновенный отлуп, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9210
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6219 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:33

  Вкладчик1234 написав:
  Олег1964 написав:Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.

Может предыдущая заявка недавно была? Тогда будет мгновенный отлуп, например

Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 27 сер, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29007
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2323 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:33

  klug написав:Ви ж не думаєте, що ваш випадок унікальний?
viewtopic.php?p=4566095#p4566095

Звісно ж ні, я пам'ятаю цей пост, але так не дамо канути в Лету цьому питанню
KVV
 
Повідомлень: 160
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:38

  clientage написав:Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП :mrgreen:

Или свинорыл :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9210
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6219 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2847284828492850>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.