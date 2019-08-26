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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:39
TASCOMBANK, я вот решил таки получить Велику 5 с кредлимом (первую заказывал с нулевым). Обычно говорят, что нужно где-то через месяц. Так же каждый запрос в УБКИ от банков понижает кредитный рейтинг.
Вопрос: когда оптимально приходить в отделение за новой картой и чтобы негативное влияние предыдущего запроса уже улетучилось (или запрос снижает его навсегда?).
Спасибо.
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Slx
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:48
KVV написав:
Звісно ж ні, я пам'ятаю цей пост, але так не дамо канути в Лету цьому питанню
А що тут не має канути? У тарифі є платна послуга, яка типово підключена, її можна відключити. Ви її відключали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:14
klug написав: KVV написав:
Звісно ж ні, я пам'ятаю цей пост, але так не дамо канути в Лету цьому питанню
А що тут не має канути? У тарифі є платна послуга, яка типово підключена, її можна відключити. Ви її відключали?
во-во. Відключали? Заяву накатали? Зарегіли НА відд-ні або хоча б сфотілі на мабілу?
Тоді шліть фотку ОфПреду, він їх колекціонує
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:26
Вкладчик1234 написав: clientage написав:
Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП
Или свинорыл
А как прескоринг видит свина?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:30
guntherhouse777 написав: Вкладчик1234 написав: clientage написав:
Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП
Или свинорыл
А как прескоринг видит свина?
Та нет, пока только единственный банк отслеживает и реально карает свинорылов
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:36
guntherhouse777 написав: Вкладчик1234 написав: clientage написав:
Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП
Или свинорыл
А как прескоринг видит свина?
А у него Анкета с точечкой в правом нижнем углу. Моня стучит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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