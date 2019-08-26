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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2847284828492850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:39

TASCOMBANK, я вот решил таки получить Велику 5 с кредлимом (первую заказывал с нулевым). Обычно говорят, что нужно где-то через месяц. Так же каждый запрос в УБКИ от банков понижает кредитный рейтинг.
Вопрос: когда оптимально приходить в отделение за новой картой и чтобы негативное влияние предыдущего запроса уже улетучилось (или запрос снижает его навсегда?).
Спасибо.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:48

  KVV написав:
  klug написав:Ви ж не думаєте, що ваш випадок унікальний?
viewtopic.php?p=4566095#p4566095

Звісно ж ні, я пам'ятаю цей пост, але так не дамо канути в Лету цьому питанню

А що тут не має канути? У тарифі є платна послуга, яка типово підключена, її можна відключити. Ви її відключали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:14

  klug написав:
  KVV написав:
  klug написав:Ви ж не думаєте, що ваш випадок унікальний?
viewtopic.php?p=4566095#p4566095

Звісно ж ні, я пам'ятаю цей пост, але так не дамо канути в Лету цьому питанню

А що тут не має канути? У тарифі є платна послуга, яка типово підключена, її можна відключити. Ви її відключали?

во-во. Відключали? Заяву накатали? Зарегіли НА відд-ні або хоча б сфотілі на мабілу? :)
Тоді шліть фотку ОфПреду, він їх колекціонує
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:26

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП :mrgreen:

Или свинорыл :)

А как прескоринг видит свина?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:30

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП :mrgreen:

Или свинорыл :)

А как прескоринг видит свина?

Та нет, пока только единственный банк отслеживает и реально карает свинорылов
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:36

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП :mrgreen:

Или свинорыл :)

А как прескоринг видит свина?

А у него Анкета с точечкой в правом нижнем углу. Моня стучит :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:50

  guntherhouse777 написав:А как прескоринг видит свина?

Не знаю, просто предположил.
Есть догадки, но не буду банкирам подсказывать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:40

  v57 написав:скоринг непредсказуем :)

Прескоринг! :mrgreen:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:42

  Вкладчик1234 написав:
  Олег1964 написав:Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.

Может предыдущая заявка недавно была? Тогда будет мгновенный отлуп, например

Это я знаю. 35 дней с момента предыдущей попытки.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:27

  clientage написав:р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5% :(
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%


пумбой на тасю... хм в выписке видно зачисление вчерашним днем
VetalUA
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