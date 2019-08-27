|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 20:47
clientage написав: Вкладчик1234 написав: Олег1964 написав:
Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.
Может предыдущая заявка недавно была? Тогда будет мгновенный отлуп, например
Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП
Прескоринг работает только с ИНН. Это видно из поста офпреда.
-
Олег196
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:17
VetalUA написав: clientage написав:
р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5%
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%
пумбой на тасю... хм в выписке видно зачисление вчерашним днем
Шикаарно
А де вы Выписку у Таси взяли, ̶в̶ НА отд-и?
Не думал, шо контроллёры вчера тож работали, ай да Тася-работница, персонал гнобит
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29010
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2323 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:06
Олег196 написав:
Прескоринг работает только с ИНН. Это видно из поста офпреда.
Если вы уже клиент Таси, то достаточно ИНН
Если же вы первый раз зашли в банк, то прескоринг анализирует первичную Анкету. Поэтому оч. важно в ней указать правильно свою работу, стаж, ЕГРПОУ, застолбить (т.е. просто их указать без предоставления справок) свои оф. и дополнительные доходы и имущество. Многие менагеры просто ленятся это все разъяснить и указать клиенту. А потом (со временем) внести исправления в эту анкету не всегда и возможно.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29010
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2323 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:19
VetalUA написав: clientage написав:
Шикаарно
А де вы Выписку у Таси взяли, ̶в̶ НА отд-и?
Не думал, шо контроллёры вчера тож работали, ай да Тася-работница, персонал гнобит
та в тас2ю увидел, или то еще не показатель?
Там пока недовыписка
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9761
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1374 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:52
TASCOMBANK
2 Просьбы к вам:
Сделайте так, чтоб мы наконец то смогли купить на Б5 и викенде GBP в Т2U.
Сделайте так, чтоб когда мы платим картой в иностранной валюте, в Т2U отображался курс конвертации для каждой операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:04
Maksi2
пока ждём когда заработает eur --> usd
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2964
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|