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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2848284928502851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:47

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Олег1964 написав:Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.

Может предыдущая заявка недавно была? Тогда будет мгновенный отлуп, например

Да прескоринг работает тока с анкетой, они даже УБКИ не проверяли
Эт вот и есть то, шо называется м̶о̶р̶д̶о̶й̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶л не наша целевая аудитория: есть депо, пенс и ФОП :mrgreen:

Прескоринг работает только с ИНН. Это видно из поста офпреда.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:17

  VetalUA написав:
  clientage написав:р2р ПУМБой или Тасей?
ПУМБой на Тасю может приходоваться и 2 дня. А на Платівку еще и комисс за вход 0.5% :(
А если Тасей дергать, то с ПУМБы будет комисс за сторонний р2р 0.5%


пумбой на тасю... хм в выписке видно зачисление вчерашним днем

Шикаарно :)
А де вы Выписку у Таси взяли, ̶в̶ НА отд-и?
Не думал, шо контроллёры вчера тож работали, ай да Тася-работница, персонал гнобит :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Олег196 написав:Прескоринг работает только с ИНН. Это видно из поста офпреда.

Если вы уже клиент Таси, то достаточно ИНН
Если же вы первый раз зашли в банк, то прескоринг анализирует первичную Анкету. Поэтому оч. важно в ней указать правильно свою работу, стаж, ЕГРПОУ, застолбить (т.е. просто их указать без предоставления справок) свои оф. и дополнительные доходы и имущество. Многие менагеры просто ленятся это все разъяснить и указать клиенту. А потом (со временем) внести исправления в эту анкету не всегда и возможно.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:13

  clientage написав:Шикаарно :)
А де вы Выписку у Таси взяли, ̶в̶ НА отд-и?
Не думал, шо контроллёры вчера тож работали, ай да Тася-работница, персонал гнобит :) :)


та в тас2ю увидел, или то еще не показатель? :roll:
VetalUA
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:19

  VetalUA написав:
  clientage написав:Шикаарно :)
А де вы Выписку у Таси взяли, ̶в̶ НА отд-и?
Не думал, шо контроллёры вчера тож работали, ай да Тася-работница, персонал гнобит :) :)


та в тас2ю увидел, или то еще не показатель? :roll:

Там пока недовыписка
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:27

  clientage написав:
  Олег196 написав:Прескоринг работает только с ИНН. Это видно из поста офпреда.

Если вы уже клиент Таси, то достаточно ИНН
Если же вы первый раз зашли в банк, то прескоринг анализирует первичную Анкету. Поэтому оч. важно в ней указать правильно свою работу, стаж, ЕГРПОУ, застолбить (т.е. просто их указать без предоставления справок) свои оф. и дополнительные доходы и имущество. Многие менагеры просто ленятся это все разъяснить и указать клиенту. А потом (со временем) внести исправления в эту анкету не всегда и возможно.

Я как раз тот клиент.
Теперь по сути. Я сказал менагеру, что начнем с чистого листа и снова заполним анкету, как новому клиенту. Но та говорит, что скоринг идет по ИНН и анкета не при чем.
Кроме того, в ЛС ко мне обратился офпред в силах которого внести изменения в неизменяемую анкету. Я описал ситуацию в отделении. Офпред думал, запросили инфу в УБКИ.
Ответ видели выше. Проскоринг.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:52

TASCOMBANK
2 Просьбы к вам:
Сделайте так, чтоб мы наконец то смогли купить на Б5 и викенде GBP в Т2U.
Сделайте так, чтоб когда мы платим картой в иностранной валюте, в Т2U отображался курс конвертации для каждой операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию.
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Maksi2

пока ждём когда заработает eur --> usd ;-)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Интересно, а у всех еще светится по Б5 (и Пудре) "... до 27.08.19"?
Я погашал еще 23.08, и до сих пор не обновилось. Раньше практически мгновенно перескакивало на следующий месяц.
Погасил полностью, все прошло (уточнял на ГЛ).
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